El abogado de María Fernanda Callejón dijo que Ricky Diotto podría ir detenido y explicó los motivos

La escalada verbal entre María Fernanda Callejón y Ricky Diotto por su divorcio tuvo un episodio estremecedor cuando ella viralizó un audio en el que el odontólogo le sugería que podría revelar secretos de la pareja y le advertía “tomalo como una amenaza”.

Pese a que a las pocas horas Diotto publicó un descargo desde su automóvil en el que se mostraba arrepentido y quebrado por la situación extrema a la que ha llegado, el abogado de la actriz, Martín Francolino advirtió que “podría haber una orden de detención” para él.

En A la tarde, Francolino afirmó que el audio de Diotto “la favorece tranquilamente” a su clienta y que la frase sobre la “amenaza” a la que hace podría ser causal de detención. “Ojo que acá puede haber amenazas coactivas, y ahí sí podría haber detención de Diotto”, advirtió.

Más sobre este tema María Fernanda Callejón se quebró en vivo por el enfrentamiento legal con su ex, Ricky Diotto: "Estoy agotada" La abogada de María Fernanda Callejón le respondió con firmeza a Ricky Diotto por el régimen de visitas de su hija

EL ABOGADIO DE MARÍA FERNANDA CALLEJÓN ADVIRTIÓ QUE RICKY DIOTTO PODRÍA IR DETENIDO POR “AMENAZAS COACTIVAS”

“Este no es un tema que salió Fernanda así en los medios y dijo ‘me pegó, me agredió’, la denuncia está, chicos. Si quieren se las paso con una captura de pantalla. De hecho, la denuncia está sorteada y la Justicia está investigando”, señaló Francolino.

A la hora de explicar por qué Diotto podría ir preso en un futuro cercano, el letrado explicó que en el mensaje “hay una amenaza coactiva donde él expresa sus dichos”. “Estamos analizando ese y otros audios más en los que, si llega a haber amenazas coactivas, se le va a complicar”, señaló.

El abogado advirtió además que, en caso de comprobarse esa figura legal, la detención sería “de cumplimiento efectivo”. “En el descargo que hizo, Diotto dice que no es una persona violenta. Todo bien, pero si en los dos audios viralizados no hay violencia de género, no sé dónde está la violencia”, cerró Francolino.