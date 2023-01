Abigail Pereira se descompensó y tuvo que ser asistida en El Hotel de los Famosos 2

Luego de que se viviera un intenso y difícil desafío en El Hotel de los Famosos 2, Abigail Pereira despertó el susto de sus compañeros al descompensarse después de haber realizado exigentes ejercicios junto a sus compañeros.

“La presión, la presión. Chicos, me viene algo, se me aflojó el cuerpo. Ay, no me puedo sentir así. ¡Qué vergüenza!”, atinó a decir, mientras estaba recostada en el piso mientras una médica la asistía.

“Literalmente, no podía levantarme y se acercaron mis compañeros para asistirme, además de la médica”, cerró Abigail, que en todo momento trató de recomponerse, hidratarse y respirar profundo hasta sentirse mejor.

CHARLOTTE CANIGGIA QUIERE ABANDONAR EL HOTEL DE LOS FAMOSOS 2, A HORAS DE HABER INGRESADO

A poco de haber ingresado a El Hotel de los Famosos 2, Charlotte Caniggia debutó como staff y confesó sus deseos de abandonar el programa al ver las tareas que debió realizar para mantener todo limpio y asistir a los huéspedes.

Alertada por esto, Rocío Marengo indagó a su compañera: "¿Por qué te querés ir?", le consultó A lo que la hermana de Alex Caniggia (el ganador de la primera edición de reality de eltrece), se sinceró: "No como y tengo frío”.

“Ustedes están todos re bien. Es un montón, bolu…, no es lo mío me parece. No tengo ni energías para la competencia. Me gusta limpiar, pero tampoco limpio 80 casas. Hay muchas cosas que no me gustan”, agregó.

“Tengo ganas de irme, no pensé que iba a ser tan duro. Creo que no es lo mío", cerró la hija de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia, dejando en claro sus deseos de dar a un paso al costado en este nuevo desafío.