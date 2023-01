Abigail Pereira dejó imprevistamente El Hotel de los famosos 2: "Me retiro a un lugar mucho más cómodo"

A tres días de haber ingresado en El hotel de los famosos 2, Abigail Pereira decidió que los desafíos eran demasiado para ella y abandonó inesperadamente el reality de eltrece superando incluso el récord de Leo García, que resistió una semana.

Pampita advirtió a los participantes que Abigail no estaría en la reunión matinal, aunque no dio mayores detalles, pero al regresar a la habitación, los integrantes del staff vieron había hecho sus bolsos. “Quizás armó la valija para ser más ordenada y más limpia”, arriesgó inocentemente Charlotte Caniggia.

Sin embargo, sin dar más explicaciones, la producción solo mostró el saludo final de Abigai: "Muchísimas gracias por haberme hospedado en estos días en el hotel, pero me retiro para irme a un espacio en el que me sienta muchísimo más cómoda", dijo mientras se mostraban imágenes de ella saliendo con un carrito del predio.

Más sobre este tema Así debutó El Hotel de los Famosos 2: uno por uno, la presentación de los 16 participantes

ABIGAÍL PEREIRA SUFRIÓ UN DURO REVÉS EN UNA DE LAS PRUEBAS DE EL HOTEL DE LOS FAMOSOS 2

La decisión de Abigail se debería al susto que sufrió durante una de las pruebas físicas del reality, en la que dejó sin palabras a sus compañeros cuando se descompensó frente a ellos debido a la ardua exigencia física.

“La presión, la presión. Chicos, me viene algo, se me aflojó el cuerpo. Ay, no me puedo sentir así. ¡Qué vergüenza!”, llegó a decir la uruguaya mientras la médica de guardia en el reality la asistía con el fin de comprobar su bienestar físico.

“Literalmente, no podía levantarme y se acercaron mis compañeros para asistirme, además de la médica”, contó en aquella ocasión Abigail, que finalmente decidió dar un paso al costado del reality.