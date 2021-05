Abel Pintos dio detalles de su salud tras contagiarse de coronavirus: "Hubo momentos bastante densos"

Abel Pintos habló de su salud tras dar positivo de coronavirus. El cantante detalló cómo lleva la enfermedad, a una semana de anunciarlo públicamente, y confesó que pasó por momentos complicados desde que lo supo: "Gracias a Dios la voy llevando bien. Hubo momentos bastante densos".

El músico también aseguró que todos los días ve mejorías y expresó que está siendo controlado por un profesional médico. "Por suerte, parece haber pasado y me siento cada día un poco mejor. Me acompaña con dos llamados diarios una doctora que me contiene, hace un seguimiento de mis sensaciones y me da sus consejos", contó.

Gracias a Dios la voy llevando bien. Hubo momentos bastante densos, pero por suerte parece haber pasado y me siento cada día un poco mejor. Me acompaña con dos llamados diarios una doctora que me contiene, hace un seguimiento de mis sensaciones y me da sus consejos. — Abel Pintos (@AbelPintos) May 14, 2021

A través de su cuenta oficial de Twitter, Abel Pintos manifestó sus ganas de volver a trabajar una vez recuperado: "Si Dios quiere y sigo así, en unos días ya me dan el alta y de a poco puedo reincorporarme a mis actividades". El lanzamiento de su nuevo álbum llamado "El amor de mi vida" lo tiene más que ansioso en esta etapa de recuperación.

Si Dios quiere y sigo así, en unos días ya me dan el alta y de a poco puedo reincorporarme a mis actividades. 🙏🏽 — Abel Pintos (@AbelPintos) May 14, 2021

Cabe recordar que el compositor fue padre de Agustín junto a Mora Calabrese el pasado 21 de octubre. En este momento difícil en el que padece síntomas leves, sus seres queridos lo acompañan desde su lugar.