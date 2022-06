Por qué Marley no aceptó conducir un nuevo Operación Triunfo

Ya es un hecho: Operación Triunfo vuelve a la pantalla de Telefe y seguramente será en enero próximo. Pero habrá varias variantes: una de las más significativas es que su clásico conductor, Marley, ya no será parte del reality.

"Le dije a Tomás Yankelevich (director de Programación de Telefe) que yo no era el adecuado para conducir Operación Triunfo, porque vengo de La Voz Argentina y seguramente habrá una segunda temporada".

Según las últimas informaciones, Germán Paoloski o Leo Montero son los candidatos para conducir el reality show que busca el próximo ídolo pop. Pero habría otra novedad, ya que al parecer esta vez no habría sólo un ganador, sino que la idea sería formar una banda de chicos, algo así como Bandana o Mambrú, que salieron de Popstars.

Marley prefirió dar un paso al costado, ya que está a full con La Voz Argentina, que se convirtió en un gran éxito en el canal de las pelotas. Además en el verano regresará con Minuto para ganar 3, como lo confirmó el mismo conductor en una nota con BdV, el ciclo que conduce Angel de Brito en Magazine.

Allí explicó por qué decidió no estar la frente de Opertación Triunfo, luego de haber hecho cuatro exitosas temporadas. “Lo hablamos con Tomás (Yankelevich, director artístico de Programación de Telefe) hace unos meses; me dijo que en enero iba a hacer O.T. y que iba a ser un programa distinto: van a formar un grupo de chicas o van a cambiar un poco el formato de lo que era originalmente. En ese momento le dije que me parecía que yo no era el adecuado para hacerlo, porque vengo de La Voz Argentina y seguramente va a haber una segunda temporada de La Voz".

"Es obvio que con el éxito de La Voz, queda un poco mal que yo haga un ciclo similar pegado a este. Así que está perfecto que lo conduzca Paoloski o Montero, quien sea".

“Que en diciembre termine con La Voz y dos o tres semanas después aparezca de vuelta haciendo otro programa de música, por más que sea el programa más clásico y yo haya hecho cuatro temporadas, era como demasiado”, dijo Marley.

“Tomás me dijo: ‘Veamos cómo va La Voz (que todavía no había empezado) y después lo decidimos’; y es obvio que con el éxito de La Voz queda un poco mal que yo haga un ciclo similar pegado a este. Así que está perfecto que lo conduzca Germán (Paoloski) o Leo (Montero), quien sea”, agregó el conductor.

En la nota también comentó que no descarta poder dirigir un canal en un futuro, y aseguró que hace un tiempo se lo ofrecieron "pero no era el momento".

También fue consultado por la confirmación de Madonna (a quien Marley le hizo varias notas) en ShowMatch, y él se tomó con humor el tema: “Me metió los cuernos”. Entonces le dijeron que "todas" la dejan por Marcelo Tinelli, como Florencia Peña y la Reina del Pop, a lo que Marley bromeó: “A Florencia se lo permito, a Madonna no”.

