A 9 años de la muerte de Blanca Vicuña: la tragedia que golpeó a Pampita y Benjamín Vicuña

Hoy, 8 de septiembre de 2021, se cumplen 9 años del fallecimiento de Blanca Vicuña, la hija de Benjamín Vicuña y Pampita.

La pequeña sufrió una neumonía hemorrágica que provocó una falla multisistémica y falleció en Chile, tras unas vacaciones familiares en México.

Blanca murió a los seis años, nueve días después de haber ingresado al sanatorio. Desde entonces, el ocho de cada mes tanto Benjamín como Pampita la recuerdan con infinito cariño a través de sus redes sociales.

El homenaje de su familia el día que hubiera cumplido 15 años

Blanca nació el 15 de mayo de 2006 en Santiago de Chile. Si bien cada año que cumpliría años es muy especial, su último cumple, los significativos 15, motivaron a Pampita y Benjamín a homenajear a su hija junto a sus seres queridos.

Ambos estuvieron acompañados por sus respectivas parejas, Roberto García Moritán y China Suárez, que hoy por hoy está separada del actor chileno.

Además de recordarla con cariño, lanzaron en su honor globos blancos al cielo y la expareja se fotografió mostrándose unida por el inmenso amor que sienten por su hija.

En ese momento, Pampita reconoció con lágrimas en los ojos ante la prensa que esa semana había sido "muy difícil" para toda la familia.

Las palabras de Pampita sobre el dolor por la muerte de Blanca

Reacia a expresar sus sentimientos públicamente a la hora de hablar de Blanca, Pampita abrió su corazón en su última visita a PH Poemos Hablar.

“Yo creo que siempre tengo como una muralla, porque doy hasta cierto punto y hay cosas que me gustan que queden entre los que me conocen, entre los más íntimos”, dijo en el segmento “Frente a frente” cuando Leonardo Sbaraglia le preguntó qué parte de su vida elige no compartir con el público.

“Nunca me sentí una abanderada de ciertas cosas, de tener que representar a otras personas. Eso me lo guardé para mí, para la intimidad. Conocen una parte súper linda, pero hay todo un lado difícil y duro del día a día, que no saben lo que es estar en esos zapatos”, expresó, conmoviendo a todos.

Benjamín Vicuña y su homenaje constante a Blanca

Por su parte, Benjamín suele compartir posteos o reflexiones sobre Blanquita en sus redes. Y en una entrevista con ¡Hola! Argentina, contó cómo vive su duelo eterno.

“Los duelos son personales. Cada uno tiene su manera para entender o asimilar algo tan difícil como el misterio de la vida y de la muerte”.

“Quiera o no me ven como alguien que está transitando el duelo, porque el duelo no se acaba nunca. En mi caso decidí y opté por la vida y por el amor", aseguró.

Y contó cómo continúa su vida sin Blanca: “Mi manera de honrar a mi hija es a través de mi trabajo, del cariño que le doy a mis hijos, de la vida, de la luz, del amor. Y del derecho que tenemos a ser felices también”.