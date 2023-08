El viernes 26 de septiembre, la actriz Florencia Peña y el músico Mariano Otero fueron padres por segunda vez. Juan, que nació por cesárea en el Sanatorio Otamendi pesó 3.600 kg. y está en perfecto estado de salud.

Florencia declaró dos semanas antes del nacimiento que "lo mejor que le puede pasar a Juan es que se haga cargo de los padres que tiene, y nosotros, de los padres que somos. No intento ser la madre perfecta, no me interesa. A Juan lo estamos esperando los cuatro con mucho entusiasmo. Sí, los cuatro, porque incluyo a Mingus, el nuevo perrito que trajo mi marido a casa".

Al mostrar la carita del bebé a los periodistas que la esperaban a la salida del sanatorio, la actriz se encargó de aclarar que su segundo hijo se llama Juan a secas "Nada de Juan Carlos. Esa fue una broma que le hice en el living a Susana". También contó que "la llegada de un segundo hijo es mucho más disfrutable que la primera vez; uno lo espera sin los miedos lógicos de lo desconocido. La verdad que este fue un parto hermoso, y me siento muy bien...¡feliz!".