Prime Video presentó el nuevo tráiler y el póster oficial de Blade Runner 2099, la serie de ciencia ficción protagonizada por Michelle Yeoh y Hunter Schafer. El adelanto se dio a conocer durante un panel en la Comic Con de Nueva York y anticipa una historia ambientada medio siglo después de los acontecimientos de Blade Runner 2049. Los ocho episodios se estrenarán el 25 de noviembre, en exclusiva por la plataforma de streaming.

La producción amplía el universo distópico de la franquicia con una nueva historia ambientada en Los Ángeles, una ciudad que volvió a levantarse después de los acontecimientos de la película anterior. En este escenario, la humanidad ya no es la única responsable de su reconstrucción y el equilibrio de ese mundo vuelve a estar en peligro.

La trama sigue a Cora, una fugitiva que intenta dejar atrás su pasado y adopta una última identidad: la de una blade runner. En su misión deberá aliarse con Olwen, una replicante que está a pocos días de morir. Juntas perseguirán a un fugitivo que esconde una verdad capaz de poner en riesgo la frágil estabilidad de la ciudad.

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QUIÉNES PROTAGONIZAN BLADE RUNNER 2099

Michelle Yeoh y Hunter Schafer encabezan el elenco junto a Dimitri Abold, Lewis Gribben y Matthew Needham. También participan Katelyn Rose Downey, Daniel Rigby, Johnny Harris, Amy Lennox, Sheila Atim, Tom Burke y Maurizio Lombardi, entre otros intérpretes que tendrán participaciones recurrentes.

Imagen de Blade Runner 2099 (Foto: gentileza Prime Video)

La serie cuenta con Silka Luisa como creadora, showrunner y productora ejecutiva. Entre los productores ejecutivos también figuran Ridley Scott, Andrew Kosove y Broderick Johnson, además de otros integrantes de los equipos de Alcon Entertainment y Scott Free Productions. Jonathan van Tulleken, conocido por su trabajo en Shogun, dirige los dos primeros episodios.

Con este lanzamiento, Prime Video vuelve a apostar por una de las franquicias más reconocidas de la ciencia ficción, que explora los límites entre humanos y replicantes y plantea interrogantes sobre la identidad, la tecnología y el futuro de la humanidad. Blade Runner 2099 llegará el 25 de noviembre con ocho episodios disponibles exclusivamente en la plataforma, en más de 240 países y territorios.

Póster de Blade Runner 2099 (Foto: gentileza Prime Video)

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