El próximo domingo 5 de julio, Festival Refresco regresa a Niceto Club con una edición especial. Con un line up de lujo encabezado por Diosque, Viva Elástico, Isla Mujeres, Matilda, Atrás Hay Truenos, Nuevos Humanos, Willy Fishman y Audioperú, el encuentro celebrará la diversidad sonora del indie argentino y latinoamericano.

Un line up imperdible para los amantes del indie y la música alternativa

La edición especial de Festival Refresco contará con la participación de Atrás Hay Truenos, banda que combina la energía del rock con la sensibilidad melódica del pop, construyendo canciones directas y emotivas.

También estará presente Isla Mujeres, una de las propuestas más destacadas de la nueva escena independiente argentina, reconocida por su universo sonoro etéreo y sus explosiones de guitarras y melodías envolventes.

Por su parte, Viva Elástico desplegará su repertorio caracterizado por composiciones memorables, sensibilidad artística y espíritu rockero, consolidándose como una de las bandas más queridas del circuito alternativo.

Diosque y Matilda, referentes de la experimentación sonora

Otro de los grandes atractivos de la noche será la presentación de Diosque, artista clave dentro de la música independiente latinoamericana, cuya obra se distingue por una lírica singular y una constante exploración musical.

A su vez, Matilda aportará su inconfundible combinación de electropop, postpunk y sonidos inspirados en la estética de los años ochenta, creando una experiencia sonora única y sofisticada.

Willy Fishman, Audioperú y Nuevos Humanos completan una grilla de lujo

La programación también incluye a Willy Fishman, artista multidisciplinario e integrante de la emblemática banda Gativideo, quien presentará una propuesta sensible y experimental.

Además, regresará a los escenarios Audioperú, histórico proyecto de música electrónica nacido en 1995 y reconocido por sus paisajes sonoros inmersivos y envolventes.

Completando la grilla estará Nuevos Humanos, banda que aporta una mirada contemporánea al indie rock argentino a través de guitarras atmosféricas, texturas envolventes y una marcada identidad artística.

Festival Refresco 2026: fecha, lugar y entradas

Festival Refresco – Edición Especial

📅 Fecha: Domingo 5 de julio

📍 Lugar: Niceto Club

📌 Dirección: Niceto Vega 5510, Ciudad de Buenos Aires

🕗 Horario: 20:00 horas

🎟️ Entradas: disponibles a través de Venti