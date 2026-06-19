Con una emotiva gala protagonizada por destacadas figuras de la cultura argentina, el Teatro Seminari-Cine Italia de Escobar reabrió oficialmente sus puertas, iniciando una nueva etapa como símbolo de identidad, patrimonio histórico y desarrollo cultural para toda la comunidad.

La esperada reapertura reunió a reconocidos artistas como Inés Estévez, Luisa Kuliok, Eleonora Cassano, la Asociación de Profesores de la Orquesta Estable del Teatro Colón, la Orquesta de Cámara de Escobar y el exitoso musical “Drácula: La Resurrección”, dirigido por Pepe Cibrián.

La ceremonia estuvo conducida por Christian Sancho y Celeste Muriega y contó además con Anita Martínez, Diego Topa, Julián Labruna, Fernanda Vives, Sebastián Cobelli, Nicolás Pauls y Matías Camisani.