Las zanahorias son una de las verduras más usadas en la cocina del día a día, pero muchas veces su cocción lleva más tiempo del esperado. Por eso, el truco de Karlos Arguiñano para cocinarlas en apenas cuatro minutos se volvió viral entre quienes buscan soluciones prácticas y rápidas en la cocina.

El secreto no está en un ingrediente especial ni en una técnica complicada: se basa en cortar correctamente la zanahoria y aprovechar la presión de una olla express para acelerar la cocción. De esa manera, quedan tiernas, sabrosas y listas para usar como guarnición o base de muchas recetas.

Además del ahorro de tiempo, esta técnica permite conservar mejor los nutrientes naturales de la zanahoria, algo clave para quienes buscan incorporar verduras de forma saludable en su alimentación diaria.

El truco de Arguiñano para cocer zanahorias en 4 minutos

El método es simple y se puede aplicar en cualquier cocina doméstica. La clave está en cortar las zanahorias en forma de media luna, lo que aumenta la superficie de contacto con el calor y acelera la cocción.

Karlos Arguiñano, destacado cocinero español / (foto Gentileza ATRESMEDIA)

Luego, se colocan en una olla rápida o express, donde la presión permite que se cocinen de manera uniforme en apenas cuatro o cinco minutos. El resultado es una textura tierna pero firme, ideal para ensaladas, guarniciones o preparaciones calientes.

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Este procedimiento no sólo reduce el tiempo en la cocina, sino que también mejora la eficiencia al cocinar varias verduras juntas cuando se preparan comidas para la semana.

Por qué este método conserva mejor los nutrientes

Una de las ventajas principales de este truco creado por Karlos Arguiñano es que ayuda a preservar mejor los componentes nutricionales de la zanahoria.

Entre los más importantes se destacan:

Betacarotenos, que favorecen la salud visual

Fibra dietaria, que mejora la digestión

Vitaminas antioxidantes, que fortalecen el sistema inmunológico

Minerales esenciales que colaboran con el metabolismo

Las zanahorias aportan grandes cantidades de nutrientes al cuerpo. Foto: Freepik

Al reducir el tiempo de cocción, se evita la pérdida excesiva de estos nutrientes en el agua, algo que suele ocurrir cuando las verduras hierven durante demasiado tiempo en la olla.

Otros beneficios de incorporar zanahorias en la alimentación diaria

Además de ser prácticas y económicas, las zanahorias tienen un perfil nutricional muy completo que las convierte en un ingrediente clave en cualquier dieta equilibrada.

Su consumo regular puede ayudar a mejorar la digestión gracias a su contenido de fibra, aportar antioxidantes naturales que protegen las células del cuerpo y contribuir a mantener niveles estables de glucosa en sangre.

Las zanahorias aportan minerales y vitamina B. (Foto: Freepik)

También son una opción ideal para quienes buscan controlar el peso, ya que generan saciedad con pocas calorías y pueden incorporarse fácilmente en platos fríos o calientes.

Por eso, técnicas simples como la que propone Arguiñano no sólo facilitan la cocina cotidiana, sino que también ayudan a sumar más verduras al menú semanal sin dedicar demasiado tiempo a la preparación.

En definitiva, cortar las zanahorias en media luna y cocinarlas en olla express permite obtener un resultado rápido, parejo y nutritivo, una combinación perfecta para quienes buscan practicidad sin resignar calidad en la cocina diaria.