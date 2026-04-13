El reconocido artista plástico Julio Bravo hará una exposición desde el viernes 17 de abril , bajo el título “Entre ALPHA y OMEGA”.

La muestra invita a sumergirse en un universo visual donde el comienzo y el final de la existencia se entrelazan en cada obra.

la Galería Suipacha La inauguración está prevista para las 18 horas en Suipacha 1248, CABA, y la exposición podrá visitarse hasta el viernes 8 de mayo, de lunes a viernes entre las 12 y las 18.

Julio Bravo y sus obras de arte.

Un viaje visual entre el principio y el fin

La serie “Entre ALPHA y OMEGA” propone, según el crítico Julio Sapollnik, “la posibilidad de meditar sobre el comienzo y el final de nuestra precaria existencia”.

Las obras de Bravo se destacan por su trazo fluido y su capacidad de sumergir al espectador en “tejidos indescifrables, quizás amorfos, que transmiten un misterio temerario, pero atrapante”, tal como describió Juan Carlos Fontana en La mirada circular.

Julio Bravo y sus obras de arte.

Técnica mixta y universos oníricos

Bravo se despega de la materialidad tradicional de la pintura y apuesta por la técnica mixta digital, logrando formas atravesadas por la luz y una vibración única, según la crítica Ana Piasek.

El artista toma como punto de partida imágenes provenientes del mundo de la artritis reumatoidea, que funcionan como “chispas creativas” y disparadores de formas y colores, dando vida a obras con cuerpo propio, pero siempre ancladas en sus orígenes, como señaló Martín Wullich.

Julio Bravo y sus obras de arte.

Sorpresa, admiración y una invitación a la contemplación

La obra de Julio Bravo no deja indiferente a nadie. “Solo caben, ante ellos, la sorpresa y la admiración”, sostuvo el crítico César Magrini sobre el trabajo del artista, que vuelve a sorprender con una muestra que desafía los límites de la percepción y la interpretación.

La cita es en Galería Suipacha, con entrada libre y gratuita. Para más información, se puede llamar al 4322-1566 o al 11 4471-5760.