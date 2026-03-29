Antonio Ríos es famoso por su faceta profesional, con más de 1.400 canciones compuestas, pero también por su peculiar condición de semental.

Es que el artista es padre de 25 hijos, de los cuales 22 son biológicos y tres “del corazón”. Por eso, con frecuencia, el tema de su paternidad está sobre la mesa.

En esta ocasión, el cantante Antonio Ríos aclaró: “Nunca les faltó nada. Siempre di todo lo posible”.

Antonio Ríos habló sin filtros de su vida íntima: “Tener sexo…”

ANTONIO RÍOS Y SU VIDA SEXUAL

El artista de 71 años dialogó con Manu Jove en Infobae y explicó que, en su momento de mayor exposición, tuvo una intensa relación con las mujeres: “Me volví adicto, no podía parar”.

Antonio Ríos habló sin filtros de su vida íntima: “Tener sexo…” @antoniorioseloriginalok

Aclaró que “la fábrica está cerrada”, pero se confesó: “Tener sexo todos los días te rejuvenece”.