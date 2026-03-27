La ciudad de La Plata se prepara para vivir un fin de semana a puro sabor y tradición con la llegada de la 8va edición del Festival de la Gastronomía Italiana.

El evento, que ya es un clásico en la capital bonaerense, se realizará el sábado 11 y domingo 12 de abril en el Parque Alberti (25 y 38), con entrada libre y gratuita.

La propuesta invita a recorrer más de 80 puestos de comida y 56 gastronómicos italianos, en un paseo que combina lo mejor de la cocina del norte, centro y sur de Italia.

Festival de gastronomía italiana en La Plata. (Foto: @davidveltricocinero) Por: Fernando Gatti

Desde las 12 del mediodía hasta la noche (23:30 el sábado y 21:30 el domingo), los visitantes podrán disfrutar de platos típicos, shows en vivo, clases de cocina, sorteos y una feria artesanal.

Platos típicos, cocina en vivo y la presencia de “El Tano” Veltri

El festival contará con la participación estelar del chef David “El Tano” Veltri, jurado internacional en el Campeonato Mundial de la Pizza y figura reconocida en Argentina e Italia.

Festival de gastronomía italiana en La Plata. (Foto: @davidveltricocinero)

Veltri será uno de los protagonistas de las clases de cocina en vivo y compartirá secretos de la auténtica pizza napoletana.

Entre las delicias que se podrán degustar habrá panini, focaccia, fiambres italianos, panettone, lasagna, pizza al horno de barro, pasta casera, panzerotti de Puglia, porchetta, carnes asadas con salsa italiana, cervezas típicas, helado artesanal, panna cotta, sfogliatella y cannoli. Además, no faltarán los clásicos aperitivos y una amplia variedad de productos artesanales.

Más que comida: shows, sorteos y feria de emprendedores

El evento no solo será una fiesta para el paladar. Habrá shows en vivo, juegos para chicos, sorteos de viajes y cursos de italiano, además de una feria artesanal donde emprendedores locales ofrecerán bijou, textiles, cerámica, aceite de oliva, alfajores, conservas y mucho más.

Festival de gastronomía italiana en La Plata. (Foto: @davidveltricocinero)

La organización está a cargo de la Agencia de Coordinación Territorial Italia Argentina y entidades del Corredor Productivo Turístico Cultural Italia Argentina. En la última edición, el festival reunió a más de 25 mil personas y este año esperan superar esa cifra.

Un puente entre culturas: la misión del festival

“Cultivar y promover nuestras raíces italianas en Argentina es una misión fundamental que va más allá de la gastronomía. A través de este festival, buscamos profundizar los lazos culturales que nos unen con Italia, honrando la rica herencia que los inmigrantes italianos han dejado en nuestra ciudad”, expresó Nicolás Moretti, Director General de la Agencia de Coordinación Territorial Italia Argentina.

Festival de gastronomía italiana en La Plata. (Foto: @davidveltricocinero)

“Estas iniciativas no solo celebran nuestras tradiciones, sino que también fortalecen nuestra identidad cultural y permiten que las nuevas generaciones se conecten con su historia. La gastronomía es solo una puerta de entrada a un mundo de cultura, amistad y colaboración entre nuestros pueblos”, agregó.

El festival cuenta con el apoyo de instituciones como la Accademia della Gastronomia Italiana (Perugia), la Accademia A Tavola con lo Chef (Roma), Idimed y Puglia Promozione, entre otras.

Dónde y cuándo: todo lo que tenés que saber

Cuándo: Sábado 11 de abril (12:00 a 23:30) y domingo 12 de abril (12:00 a 21:30)

Dónde: Parque Alberti (25 y 38), La Plata

Entrada: Libre y gratuita

Para más información, podés seguir las redes del evento en Instagram @festivaldelagastronomia.