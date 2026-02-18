La DJ y productora argentina Cele Arrabal protagonizó una noche histórica al presentar su show frente al Obelisco, ante una multitud que colmó la Avenida Corrientes en un evento gratuito.

El espectáculo transformó uno de los puntos más emblemáticos del país en una auténtica pista de baile a cielo abierto. Durante dos horas, la artista desplegó una puesta de nivel internacional, con un escenario de gran escala, pantallas gigantes y un diseño visual de alto impacto.

La multitud, extendida a lo largo de varias cuadras, celebró de manera colectiva un acontecimiento que marca un antes y un después para la escena electrónica argentina. Entre emoción y euforia, Cele atravesó uno de los hitos más significativos de su carrera, acompañada por su equipo de VIBE Management.

Cele Arrabal en el Obelisco

Un mensaje de identidad, comunidad y futuro

“CELEBRE” nació como un punto de encuentro para su comunidad, fusionando música electrónica con raíces latinas, identidad y emoción compartida. Su realización en el Obelisco consolidó un mensaje de diversidad, inclusión, innovación y proyección internacional, reafirmando el crecimiento de una nueva generación de artistas argentinas con mirada global y sello propio.