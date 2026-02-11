En el año en que se cumplen 45 años del histórico paso de Queen por la Argentina, su música vuelve a sonar en Buenos Aires con un espectáculo de gran formato que promete emoción, teatralidad y una puesta visual impactante.

Killer Queen, a cargo de Ópera Prima Rock, propone un cruce audaz entre la potencia del rock británico y la elegancia de la música clásica, haciendo dialogar a Queen con piezas icónicas de Wolfgang Amadeus Mozart.

Con 8 funciones y capacidad limitada, la experiencia es uno de los eventos musicales más originales del verano 2026 en Buenos Aires.

Foto: Ciudad Magazine

¿Cuándo y dónde es Killer Queen?

Funciones 2026:

Viernes 30 y sábado 31 de enero

Viernes 6, sábado 7 y domingo 8 de febrero

Viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de febrero

Lugar: Origami EventosAv. Intendente Güiraldes 7350, Costanera Norte

El espacio, con capacidad para apenas 310 personas por función, garantiza una experiencia cercana, inmersiva e inolvidable en plena Costanera Norte.

Un homenaje a 45 años del paso de Queen por Argentina

El espectáculo llega en un año simbólico: se cumplen 45 años de la histórica visita de Queen al país, un hito que marcó a generaciones de fans. Ahora, esa energía vuelve transformada en un formato que reinventa el repertorio clásico de la banda.

Foto: Ciudad Magazine

Con más de 25 años de trayectoria, Ópera Prima Rock es reconocida por recrear en vivo ese “off the record” que Queen grababa en estudios: arreglos vocales complejos, capas sonoras y una precisión musical que respeta la esencia original, pero se anima a nuevas lecturas.

Foto: Ciudad Magazine

En esta oportunidad, el desafío es mayor: unir el universo épico del rock con la arquitectura sonora de Mozart en un viaje sensorial que combina música, teatro y arte visual.

Cómo es la experiencia: del barroco al pop

Bajo la dirección artística de Manuel Attwell, el show propone un recorrido por dos mundos estéticos opuestos y complementarios:

Universo Luis XV

Inspiración clásica y barroca

Trajes majestuosos

Relectura teatral y contemporánea del siglo XVIII

Universo Pop Warhol

Explosión de color

Energía visual vibrante

Influencia del arte moderno y la cultura pop

La dirección musical está a cargo de Nicolás Di Lorenzo, quien potencia este cruce entre épocas con arreglos que conectan la sofisticación clásica con la teatralidad rockera.

El resultado promete ser un espectáculo visual y musical que reinventa la obra de la legendaria banda británica y la transforma en una experiencia estética y profundamente emocionante.

Invitados especiales y experiencia exclusiva

Entre las figuras invitadas se destaca Germán Tripel (Tripa), referente del teatro musical argentino, quien además será anfitrión de una experiencia exclusiva que incluye cena y meet & greet.

También participará el pianista y coleccionista Iván Petracchi, que presentará canciones, historias y memorabilia original de Queen.

Por primera vez en Argentina, el público podrá acceder a una exhibición exclusiva de una selección de la colección privada de Petracchi, que luego iniciará una gira internacional. Un atractivo extra para fanáticos y coleccionistas.

Killer Queen 2026: una experiencia artística integral

Con solo cinco funciones, capacidad reducida y una propuesta escénica ambiciosa, Killer Queen en Origami Eventos se posiciona como uno de los planes culturales más destacados del verano en Buenos Aires.

Música en vivo, teatralidad, cruce de géneros, estética impactante y un homenaje a una de las bandas más influyentes de todos los tiempos: la cita es en Costanera Norte para celebrar el legado eterno de Queen en una versión que promete sorprender incluso a los fans más exigentes.