Ale Orlando regresa a Buenos Aires para presentar “El oficio más hermoso del mundo” en el Teatro Cástor y Pólux, Tacuarí 955 el viernes 21 de noviembre de 2025 a las 20:30. Las entradas están a la venta en Plateanet.
De qué trata “El oficio más hermoso del mundo”
Se trata de un unipersonal en el que el actor despliega un juego teatral lleno de humor, absurdo, poesía y emoción.
A través de una galería de personajes entrañables e irresistibles, Ale Orlando abre su corazón para contar cómo descubrió su vocación y por qué considera que la interpretación es, para él, el oficio más hermoso del mundo.
Sobre el artista
Ale Orlando es actor y dramaturgo, reconocido también por ser co-creador de Los Modernos, dúo con el que realizó 12 espectáculos y más de 2.000 funciones en Argentina, España, Francia, Suecia, Uruguay, Chile y México.
Fue distinguido como Ciudadano Ilustre de la Ciudad de Córdoba, recibiendo el premio “Jerónimo Luis de Cabrera”.
Como autor y actor estrenó obras como “Carta abierta a la soledad” y “Primer Premio de Monólogos”, con más de 100 funciones realizadas en Argentina y España.
Ale Orlando en Carlos Paz 2026
En la temporada de verano 2026, Ale Orlando presentará Los Iluminados en el Teatro Holiday de Carlos Paz junto a Hernán Sevilla, con dirección de Cheté Cavagliatto y el arte visual de Santiago Pérez.