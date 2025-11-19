Ale Orlando regresa a Buenos Aires para presentar “El oficio más hermoso del mundo” en el Teatro Cástor y Pólux, Tacuarí 955 el viernes 21 de noviembre de 2025 a las 20:30. Las entradas están a la venta en Plateanet.

De qué trata “El oficio más hermoso del mundo”

Video: Instagram soyaleorlando

Se trata de un unipersonal en el que el actor despliega un juego teatral lleno de humor, absurdo, poesía y emoción.

A través de una galería de personajes entrañables e irresistibles, Ale Orlando abre su corazón para contar cómo descubrió su vocación y por qué considera que la interpretación es, para él, el oficio más hermoso del mundo.

Sobre el artista

Ale Orlando es actor y dramaturgo, reconocido también por ser co-creador de Los Modernos, dúo con el que realizó 12 espectáculos y más de 2.000 funciones en Argentina, España, Francia, Suecia, Uruguay, Chile y México.

Fue distinguido como Ciudadano Ilustre de la Ciudad de Córdoba, recibiendo el premio “Jerónimo Luis de Cabrera”.

Como autor y actor estrenó obras como “Carta abierta a la soledad” y “Primer Premio de Monólogos”, con más de 100 funciones realizadas en Argentina y España.

Ale Orlando en Carlos Paz 2026

En la temporada de verano 2026, Ale Orlando presentará Los Iluminados en el Teatro Holiday de Carlos Paz junto a Hernán Sevilla, con dirección de Cheté Cavagliatto y el arte visual de Santiago Pérez.