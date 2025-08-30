La astrología no solo guía a las celebridades: también puede darte pistas a vos sobre cómo encarar el mes que arranca. Septiembre llega cargado de energía y cada signo del zodíaco tiene sus propias recomendaciones.

¿Querés saber qué te depara? Mirá lo que dice el horóscopo para potenciar tu septiembre al estilo de los astros y así atraer el éxito, el amor y la buena vibra en el mes de la primavera.

SIGNO POR SIGNO, RECOMENDACIONES PARA POTENCIAR SEPTIEMBRE

Aries: Los arianos deberán bajar un cambio. Aunque la energía los empuje a correr, septiembre les pide calma y paciencia.

Aries es el signo (Foto: Freepik)

Tauro: Un mes ideal para afianzar proyectos. No tengas miedo de pedir ayuda, tu constancia será tu mejor aliada.

Tauro (Foto: AdobeStock)

Géminis: Atención geminianos, demasiados planes pueden dispersarlos. Enfocarse en una sola meta será clave para no perder oportunidades.

Géminis (Foto: web).

Cáncer: La intuición será tu GPS este mes. Si lo sentís, hacelo. Tu creatividad puede sorprenderte con grandes resultados.

Cáncer (Foto: Archivo)

Leo: Este mes, el brillo sigue siendo tuyo, pero los astros aconsejan: compartí el escenario y dejá que otros también luzcan.

Leo (Foto: AdobeStock)

Virgo: Con el Sol en tu signo, llega el momento de renovarte por dentro y por fuera. Cambios en la rutina traerán nuevas oportunidades.

(Foto: Adobe Stock). Por: Ivan Guia - stock.adobe.com

Libra: Tiempo de cerrar ciclos y sacar lo que ya no suma en tu vida. La búsqueda de armonía será tu bandera este mes.

Libra. (Foto: AdobeStock)

Escorpio: Septiembre potencia tu intensidad y te invita a trabajar en equipo. Las asociaciones pueden traerte sorpresas positivas.

Fuente: redes

Sagitario: Tu espíritu libre encuentra terreno fértil, estudiar, viajar o lanzarte a lo nuevo será la clave.

Sagitario y su flecha. (Foto: Adobe Stock)

Capricornio: Momento ideal para ordenar tus finanzas y soltar un poco el control. La vida personal puede darte más de una alegría si bajás la guardia.

Capricornio (Foto: archivo)

Acuario: Las ideas locas son tu fuerte, septiembre te invita a animarte a innovar y confiar en tu creatividad.

(Foto: ChatGPT)

Piscis: Con tu sensibilidad a flor de piel, será un mes perfecto para crear y poner límites sanos. La claridad será tu mejor aliada.