A pocos días de que Melody Luz anunciara su separación de Alexander Caniggia, el mediático comenzó a coquetear con sus seguidoras a través de sus stories de Instagram.

Como si esto no fuera suficiente, también compartió varias fotos sin remera, mostrando sus marcadísimos músculos y expresándose orgulloso por su cambio físico.

Alex Caniggia mostró su cambio físico. Foto: IG | alexcaniggia

Junto a las imágenes, canchero, Alex remarcó que su vida está regida por la actitud, el esfuerzo y la constancia. Además, les recomendó a sus seguidores que se superen, tanto en el gym como en la vida.

¿QUÉ DIJO ALEX CANIGGIA DE SU CAMBIO FÍSICO?

Alexander Caniggia se refirió a su impactante cambio físico tras separarse de Melody Luz.

“Actitud, esfuerzo y constancia. El resto viene solo. No esperes motivación, buscá disciplina y te convertirás en un vikingo. Supérense día a día gente. No boliche, no fiesta, no alcohol, cuídense. La disciplina le gana a todo”, sentenció.

