Manuel Quieto, el cantante de la banda de rock La Mancha de Rolando, fue denunciado tras haberse peleado con un motociclista en una autopista y el tremendo momento quedó registrado en video.

El episodio ocurrió en la Autopista Riccheri, a la altura de Villa Celina, según informaron en Oeste Noticias. ¿Qué pasó? El músico discutió con un joven de 21 años y le habría arrastrado la moto con su camioneta.

El cantante de La Mancha de Rolando quedó envuelto en un escándalo. Foto: IG | e.alejandro_fabian

En este contexto, se dio a conocer el video que grabó el muchacho del violento episodio que vivió con Manuel, tildándolo de “psicópata” y acusándolo de haber estado fuera de sí.

¿QUÉ DIJO EL JOVEN AL QUE MANUEL QUIETO LE ARRASTRÓ LA MOTO?

El joven compartió el video del momento que vivió con Manuel Quieto para cómo fue el tremendo episodio del domingo a la madrugada.

En la madrugada del 13/4 me tocó vivir esta situación de no creer. Estábamos volviendo de un cumpleaños cuando nos cruzamos con este ser humano, si se le puede llamar así, que no tuvo mejor idea que destruir mi moto solo por el hecho de haberle tocado bocina...”.

“Yo, en todo momento, fui respetuoso y traté de calmarlo, pero este psicópata desde el inicio fue agresivo verbalmente y físicamente. Estoy en la búsqueda de más datos de esta persona que se dio a la fuga luego de agredirme y destrozar mi vehículo que utilizo todos los días para ir a trabajar”, sentenció, antes de enterarse de que había sido Quieto.