Este lunes, Viviana Canosa subió la apuesta con Lizy Tagliani y reveló varios hechos que, de ser ciertos, complicarían enormemente su futuro en los medios de la conductora de La Peña de Morfi, y en LAM decidieron tirar un poco de alcohol a la fogata.

Por eso después de criticar el comunicado de Tagliani en La Peña este domingo, la producción puso al aire una entrevista con Nicole Neumann, una de sus amigas más entrañables que no dio mayor opinión al respecto.

Sin embargo, De Brito no se quedó ahí y puso al aire un video en el que Lizy y Nicole relataban cómo se habían llevado unas botellas de vino sin pagarlas de un lujoso restaurante. “Una vez me robé unas botellas de vino de un lugar el Día del Amigo”, se la escucha decir al aire en Olga.

Lizy Tagliani (Foto: Instagram @telefe)

EL VIDEO EN EL QUE LIZY TAGLIANI CONFIESA UN COSTOSO ROBO EN UN RESTAURANTE

“Lo fue a devolver. Le dio cargo de conciencia al otro día”, dijo Nicole, ensayando una defensa de su amiga. “Antes de meternos en las terapias de pareja, yo soy una persona complicada. Fuimos a cenar a un lugar con unas mesas espectaculares, divinas”, agregó.

“Y yo vi unas botellas ahí atrás y me las empecé a meter en el bolso… de chiste”, dijo Lizy, pero una panelista no se le dejó pasar: “Ahora a los chorros le dicen ‘de chiste’”. Lizy relató su huida del lugar en un camión de basura.

“Me levanto al otro día y cuando me voy a trabajar en la radio digo ‘¡qué pesada esta mochila!’. Ahí tenía como cuatro botellas de vino que me había llevado y empecé a llamar al restaurante. Las iba a devolver, pero me las regalaron porque me dijeron que estaban pagas”, cerró la humorista, aclarando que le habían facturado las bebidas a Manu Urcera.

Lizy Tagliani (Foto: captura Telefe)

