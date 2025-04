A lo largo de todos los años que lleva al aire en Implacables Susana Roccasalvo ha podido sortear las más difíciles entrevistas, pero nada la pudo preparar para el pánico que sufrió al intercambiar preguntas con el Tucu López.

Y no es que el locutor y artista de Sex sea una persona difícil, sino que Susana recibió una inesperada visita en ese lapso que la puso por demás nerviosa: un pequeño gato negro, de los varios que recorre los pasillos de El Nueve, llegó al estudio y llamó la atención del entrevistado.

“¿Cómo se llama este?”, quiso saber el actor mientras llamaba al gato. “Me va a agarrar un ataque”, advirtió Susana, y reconoció, como tantas otras veces, que no se lleva bien con los felinos.

Un gato irrumpió en Implacables y horrorizó a Susana Roccasalvo, que les tiene fobia (Foto: captura El Nueve)

POR QUÉ SUSANA ROCCASALVO SE QUEDÓ HORRORIZADA EN MEDIO DE UNA ENTREVISTA AL TUCU LÓPEZ

“Es un tema, lamentablemente, de fobia. Pero, bueno, no hay forma dentro del canal que puedan contener a los bichitos por lo menos mientras estoy en el estudio. Aparte, yo con el miedo los atraigo. Ese es el problema”, reconoció la conductora.

El año pasado, Susana recordó al aire que “más de una vez me visitan los felinos al aire y la cara se me transforma de pánico”. Naiara Vecchio le recordó que “es por protección”, en referencia a las supuestas propiedades místicas de estos animalitos. “Sí, no sé de qué, pero bueno, a mí me da ganas de salir corriendo”, agregó la conductora.

En diálogo con Ciudad, Susana explicó en esa ocasión que “desde chica les tiene pánico a los gatos y nunca supo por qué”. “Hay mucha gente a la que le pasa lo mismo con gatitos, palomas, etc.”, dijo, y pidió que “por favor no se malentienda lo que le pasa porque después se hace un debate sobre algo que dijo” sin mala intención.

