Este lunes, Viviana Canosa arremetió contra Costa, que este fin de semana salió en defensa de Lizy Tagliani con comentarios que la conductora de Viviana en Vivo no se tomó para nada bien, al punto de averiguar sobre las causas del despido de la humorista del musical Legalmente Rubia.

En ese sentido, Viviana aseguró que la salida de Costa de la obra protagonizada por Laurita Fernández se dio porque “llegaba muy alcoholizada” y porque entraba al camarín de Nico Villalba, uno de los bailarines de la obra, y deslizó que en el medio habría habido denuncias de acoso.

En LAM, fueron en busca de la palabra de Costa, pero ella se atajó en todo momento y adujo que no había escuchado a Canosa porque estaba al aire en Cortá por Lozano en ese momento, un argumento que Ángel de Brito consideró como una excusa al compararlo con una entrevista que les dio el año pasado.

Costa posando con la marquesina de Legalmente rubia en el Teatro Liceo (Foto: Instagram/costaokis)

Leé más:

Viviana Canosa arremetió contra Costa, amiga de Lizy Tagliani: “Llegabas muy alcoholizada”

QUÉ DIJO EL BAILARÍN AL QUE COSTA HABRÍA ACOSADO EN LOS CAMARINES DE LEGALMENTE RUBIA

De Brito recordó que en su momento entrevistaron a Nico Villalba por este escándalo pero que la grabación quedó inédita por falta de tiempo. En la entrevista, el bailarín mantuvo la versión que dieron los productores de la obra sobre las muchas obligaciones laborales de Costa.

“La posta es esa, pero si pasó algo o comentamos algo, es algo que quedó entre nosotros. Pero no tiene nada que ver con esto porque fue hace bastante”, añadió Nico. “Me llegó que tuvo un quilombo conmigo, pero esto es por otra cosa”, contó el joven, que dijo “no sentirse incómodo porque si pasó algo, lo charlamos entre nosotros”.

El bailarín contó cómo fueron las charlas que tuvo con la humorista cuando compartían la obra Legalmente Rubia.

Leé más:

Qué panelista de Santiago del Moro se quedó dormida en vivo: el insólito video

REVELARON EL VERDADERO MOTIVO DE LA SALIDA DE COSTA DE LEGALMENTE RUBIA

Sin embargo, tras el video, Pepe Ochoa contó que ahora es alumno de Nico Villalba y que pudo enterarse que “Costa estaba muy insistente con él”. “Lo tocaba y había situaciones en camarines (…). Nico le pone un límite y en ese límite Costa entiende, pero ya venían pasando muchas cosas en el escenario”, explicó el panelista.

“La mitad del elenco me hablaban del tema, y una persona alguna vez me preguntó por qué la cuidamos tanto a Costa, y no la cuidamos”, agregó Ochoa, que contó que el director de la obra Marcelo Caballero, actual pareja de Villalba, no podía darle indicaciones porque Costa creía que actuaba motivado por los celos.

En ese sentido, Ochoa contó que la advertencia que le hizo sonar la alarma a Costa fue: “O renunciás o salimos a contar el verdadero motivo por el que te vamos a desvincular”.

Leé más:

¿Costa trató de hipócrita a Laurita Fernández tras bajarse de Legalmente Rubia?: su contundente respuesta

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.