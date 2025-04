Finalmente, Martina Pereyra quedó eliminada de Gran Hermano tras la comentada traición de Santiago “Tato” Algorta, quien tomó la decisión de mantenerla en placa en vez de salvarla.

Es importante destacar que hasta su partida, Martina y Tato habían jugado juntos. Por lo tanto, ella lo consideraba su aliado, hasta que decidió condenarla a un mano a mano con Catalina Gorostidi, en el que perdió.

Martina quedó eliminada de Gran Hermano. Foto: Telefe

“Soy más pelot…, la casa me votó por estar al lado de él y él me regala en placa. Me peleé con Lourdes por defenderlo”, sostuvo en una charla con Juan Pablo de Vigili, antes de su salida de la casa, que fue tendencia en redes.

ESTALLARON LOS MEMES TRAS LA ELIMINACIÓN DE GRAN HERMANO

Martina Pereyra quedó eliminada de Gran Hermano y estallaron los picantísimos memes en X.

Martina quedó eliminada de Gran Hermano. Foto: X

