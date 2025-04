A cuatro meses del comienzo de Gran Hermano, la aparente amistad que habían logrado Lourdes Ciccarone y Martina Pereyra llegó conflictivamente a su final. Y el picantísimo palito que le dio Lulú a Martu en vivo, tras bajar de la placa de nominados, fue tan solo una muestra de eso.

Ni bien Santiago del Moro anunció que Lourdes seguía en competencia, la participante reaccionó con un letal descargo, direccionado implícitamente a la joven platense.

Foto: captura de pantall de Telefe, Gran Hermano.

“¡Yo no me vendo! ¡Yo no me vendo! Gracias gente por seguir bancándome a mí. Yo no tengo miedo a quedarme sola, ni por sumar puntitos en placa”, gritó Ciccarone, mientras una cámara enfocada el rosto apagado y triste de Martina.

“Pasámelo en limpio”, le pidió el conductor del reality. Y Lourdes arremetió contra Martina: “No, al que le quepa el poncho que se lo ponga. Todos son víctimas. Ahí tenés la puerta. Yo no tengo ganas de irme. Tengo una forma bastante brusca de hablar, lo sé, pero no soy tibia. Juntarte con uno porque pensás que podés salvarte de la placa o por tener miedo a quedarte sola en algún momento, yo no lo tengo. Ojalá se vea afuera”.

Foto: captura de pantalla de Telefe, Gran Hermano.

MARTINA ELIGIÓ OTRO GRUPO EN GRAN HERMANO Y SE TERMINÓ LA AMISTAD CON LOURDES

Luego del ataque en vivo de Lourdes a Martina, Luz y Luchi consolaron a Martu, quien se quedó inmóvil en el lugar, sin emitir palabra, con cara amargada.

Lo cierto es que la joven de La Plata manifestó sentirse más a gusto al lado de Tato, Luz y Luchi, grupo con el que Lourdes no se lleva bien por estar aliada a Catalina, y tomó distancia.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.