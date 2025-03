La película La Laguna Azul se estrenó en 1980, dejando una huella imborrable en los corazones de los fans del cine romántico y de aventura.

Protagonizada por Brooke Shields y Christopher Atkins, esta historia se basa en la novela The Blue Lagoon, escrita por Henry De Vere Stacpoole, y cuenta la conmovedora historia de dos niños que sobreviven a un naufragio en una isla desierta.

A continuación, te contamos qué ha sido de los actores que dieron vida a Emmeline y Richard y cómo lucen actualmente, 45 años después del estreno de La Laguna Azul.

¿Qué fue de Emmeline, la protagonista femenina?

Brooke Shields en la actualidad. Foto: Instagram @brookeshields

Brooke Shields, quien interpretó a la encantadora Emmeline, se convirtió en un ícono de la pantalla en los años 80. A pesar de haber comenzado su carrera a los 9 años con la obra After the Fall (1974), fue La Laguna Azul la que catapultó a Shields al estrellato.

Brooke Shields y Chris Henchy. Foto: Instagram @brookeshields

Tras el éxito de la película, Brooke continuó su carrera con otros proyectos cinematográficos como Endless Love y participaciones en populares series de televisión como That 70′s Show, Hannah Montana, La Ley y el Orden, The Middle y Jane the Virgin.

Brooke Shields con sus hijas. Foto: Instagram @brookeshields

A lo largo de su carrera, Shields ha acumulado más de 60 producciones en cine y televisión. Hoy en día, con 59 años (cumple 60 el próximo 31 de mayo), continúa activa en la industria y disfruta de una vida personal plena junto a su esposo Chris Henchy y sus dos hijas, Grier Hammond Henchy y Rowan Francis Henchy.

¿Qué fue de Richard, el protagonista masculino?

Christopher Atkins en la actualidad. Foto Instagram @christopheratkins1

Christopher Atkins, quien dio vida a Richard, hizo su debut en el cine con La Laguna Azul, lo que le otorgó una fama instantánea. Tras el éxito de la película, Atkins continuó su carrera con otros filmes como The Pirate Movie, Fatal Charm e It’s My Party.

También tuvo apariciones en series de gran renombre como Dallas y Suddenly Susan, pero eventualmente decidió alejarse de la actuación.

Christopher Atkins. Foto: Instagram christopheratkins1

Hoy, con 64 años, Christopher Atkins ha encontrado su pasión en los negocios. Es dueño de una compañía especializada en deportes, y ha creado su propio señuelo de pesca.