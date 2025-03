En LAM revelaron que El Polaco y Barby Silenzi se separaron. Si bien se distanciaron y volvieron en más de una oportunidad, esta vez, la ruptura sería definitiva.

En este contexto, Juan Etchegoyen reveló el motivo por el cual él le habría pedido la separación a ella. Y la información es tan fuerte como sorprendente.

El Polaco y Barby están separados. Foto: IG | barbysilenzi1

“La realidad es que la decisión de separarse la toma él, Ezequiel no le aguanta más a Barby”, informó el comunicador, contundente, antes de dar detalles sobre el paso al costado de él.

MÁS DETALLES SOBRE LA SEPARACIÓN DEL POLACO Y BARBY SILENZI

Juan Etchegoyen reveló más detalles sobre la separación de El Polaco y Barby Silenzi.

“Se la pasan discutiendo y ya no da para más. El tema de la casa donde vivían fue motivo de pelea. El Polaco todavía está pagando la casa donde vivía con Barby y sus hijas y se tuvo que ir de ahí porque Barby le reclamaba la propiedad. El Polaco se fue y se alquiló otro inmueble cerca de ahí, pero se fue porque ya no quería discutir más...”.

“Él la dejó porque ya no la ama más”.

“Pregunté por lo que contaron en LAM de infidelidades, pero no me dan esos datos, sino que tiene que ver con un tema de convivencia. Él la dejó porque ya no la ama más. Ezequiel se cansó de discutir todo el tiempo y quiere priorizarse porque sabe que no es bueno el desgaste permanente para la salud. Me hablan de una separación definitiva”, sentenció en Mitre Live.