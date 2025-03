Ni bien se filtraron los videos del escándalo entre Mauro Icardi y Wanda Nara en el Chateau Libertador, a la conductora se la pudo ver con unas vendas en sus brazos, lo que hizo que muchos se preguntaran qué le había pasado.

En este contexto, Yanina Latorre afirmó a través de sus stories de Instagram que Wanda se había hecho una cirugía estética que nada tenía que ver con la enfermedad por la cual está en tratamiento.

Mariana habló de la cirugía estética de Wanda. Foto: IG | wanda_nara

Acto seguido, la doctora Mariana Lestelle reveló en X si la expareja de Mauro puso en riesgo su salud al hacerse una cirugía estética.

MARIANA LESTELLE REVELÓ SI WANDA NARA PUSO EN RIESGO SU SALUD

Mariana Lestelle reveló si Wanda Nara puso en riesgo su enfermedad al hacerse una cirugía estética.

“La doctora Mariana Lestelle dijo una vez que no era recomendable hacer cirugías estéticas. O no tiene esa enfermedad y tiene otra, pero como es tan mentirosa no sé qué pensar”, expresó un usuario de X.

“La leucemia de Wanda Nara es una mielocítica crónica, buen pronóstico. No se hubiese operado sin el ok de los médicos tratantes para una cirugía estética. Horrible que su entorno mezcle la leucemia con lo estético”, sentenció la doctora, contundente.