Por si algo le faltaba al escándalo entre Wanda Nara, Mauro Icardi y China Suárez, es lo que acaba de confirmar la conductora: Maxi López, el ex de Wanda, habría tenido un romance con China.

Según Wanda, China no solo habría estado con Mauro, su actual pareja, mientras aún ellos estaban en relación, sino que también habría tenido un romance con su otro de sus ex, Maxi, padre de sus tres hijos.

Wanda confirmó el romance entre Maxi y China. Foto: IG | wanda_nara

“Quiero decirles a todos que Wanda me confirma el vínculo que Maxi tuvo con China”, expresó Juan Etchegoyen en Mitre Live, antes de leer textualmente sus picantes mensajes.

“Wanda literalmente me dice: ‘Yo lo sabía por Maxi, pero no conté nada, lo sé hace meses’. Y así como me lo confirma Wanda, también otras personas muy importantes. Era un secreto a voces esta relación parece...”.

“Lo que me cuentan es que el día de ese recordado asado que Wanda le hizo a Maxi, Maxi le dijo ‘tráete un vino y sentate que tengo que contarte algo’ y ahí se lo confesó. Esto fue el 13 de enero, un día después de habérselo contado a Luah, la modelo que me filtró todo”, sentenció el comunicador.