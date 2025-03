A poco más de una semana de reingresar a la casa de Gran Hermano, Furia hizo su primera y explosiva jugada.

Juliana Scaglione fulminó en vivo a Chiara Mancuso tras ganar el liderazgo y a la fulminada le cayó fatal la acción.

Sin saber qué decidirá el público respecto a su fuerte arremetida contra Chiara, Furia amaneció exultante en la casa más famosa del país y provocó sin filtros a Mancuso.

“Hermosa mañana, ¿verdad?”, gritó Juliana en el jardín, mientras Chiara llenaba el termo de agua y oía a la perfección el filoso chascarrillo de su compañera, quien utilizó la popular frase de Guillermo Francella en la película Los extermineitors 4 para chicanear a la fulminada.

QUÉ DIJO CHIARA TRAS SER FULMINADA POR FURIA EN GRAN HERMANO

“Si ella va y pide, no sabemos si me voy. Pero, ¿sabés cómo le voy a dar? No voy a dejar de ser quien soy”, dijo Chiara, a minutos de ser fulminada, en una charla con Gabriela Gianatassio y con algunas de sus compañeras presentes.

Con bronca, Chiara agregó, desafiante: “Los precios de ser magnética. Yo siento mucho la energía de las personas”.

