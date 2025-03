En el día de su cumpleaños, Furia ganó el liderazgo en Gran Hermano y tuvo que fulminar a uno de sus compañeros.

Concreta en la elección, Juliana Scaglione mandó a placa a Chiara Mancuso y su reacción le llamó la atención a Santiago del Moro.

Foto: captura de pantalla de Telefe, Gran Hermano.

FURIA FULMINÓ A CHIARA: EL GESTO QUE LE LLAMÓ LA ATENCIÓN A SANTIAGO DEL MORO

Furia: -No quiero dar mucho los motivos. Estoy entre dos personas. Sé que la nominan bastante y, en esta ocasión, va a ser Chiara. No le quiero decir el por qué para no darle información del afuera.

Santiago del Moro: -¿Algo para decir, Chiara?

Chiara: -No, una más para el cuaderno, como siempre digo. Está todo bien.

Foto: captura de pantalla de Telefe, Gran Hermano.

Santiago: -¿Se te secó la boca? Hiciste algo como...

Chiara: -No, un poco me lo esperaba. Pensé que quizás fulminaba a alguno de nosotros.

Santiago: -Chiara, fulminada; Eugenia, fulminada y Papucho, fulminado.

QUÉ DIJO CHIARA TRAS SER FULMINADA POR FURIA EN GRAN HERMANO

“Si ella va y pide, no sabemos si me voy. Pero, ¿sabés cómo le voy a dar? No voy a dejar de ser quien soy”, dijo Chiara, a minutos de ser fulminada, en una charla con Gabriela Gianatassio y con algunas de sus compañeras presentes.

Con bronca, Chiara agregó, desafiante: “Los precios de ser magnética. Yo siento mucho la energía de las personas”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.