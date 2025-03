A una semana del ingreso de Furia a la casa de Gran Hermano 2024-2025, Santiago “Tato” Algorta y Martina Pereyra analizaron el comportamiento pasivo de la exparticipante, tras su explosivo paso por GH 2023.

Foto: captura de pantalla de Telefe, Gran Hermano.

Tato y Martina opinaron del rol casi ausente de Juliana Scaglione en la casa más famosa del país. Incluso, el uruguayo afirmó ver a Furia con cara de angustia y desánimo.

QUÉ LE PASA A FURIA, A UNA SEMANA DE INGRESAR A GRAN HERMANO

Tato: -Pareciera que es una invitada.

Martina: -No opina, no dice, no...

Tato: -Recién le vi cara de angustiada, y le dije a Luz: “mirá, ¿no la ves con cara de angustiada?”. Luz la miró, me miró y no me dijo nada. Así que no sé si compartió. Pero estaba como... No la veo feliz.

Martina: -Ayer estábamos en la mesa, y ella dijo: “No sé qué hago acá. Soy un holograma”.

Tato: -¡Qué raro!

Martina: -Con Chiara hablamos y decíamos que capaz ella dice: “Yo soy Furia. Yo ya soy Furia”. ¿Entendés? Está en otro nivel.

Tato: -Volvió al barro, ¿decís?

Martina: -Claro, ella está a otro nivel...

Tato: -Pero por algo volvió.

Martina: -Obvio. Seguro quiere ganar y toda la bola.

Tato: -No, digo que nadie la obliga y si está acá es por algo.

Martina: -Ella dijo que por la plata.

Tato: -¿Por la plata?

Martina: -Que a ella donde haya dinero para ganar, la ayuda... Y creo que está acá para limpiar su imagen.

Tato: -Jugá, Martinita, jugá.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.