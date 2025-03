Todos la conocen como Copito, la azafata de Guido Kaczka en The Balls!, pero se llama Aldana Schivalocchi, tiene 24 años y una apasionante vida que se desarrolló en Argentina, México y Perú que contó en una charla relajada con Ciudad.

“Soy modelo desde los 13 años y además me dedico a la comercialización de calzado de danza fabricados por mi familia“, cuenta la hincha de Boca.

Y si bien el apodo de Copito se lo ganó cuando un compañero le dijo que parecía un copito de nieve, el apodo tiene una dura contracara: “Tengo psoriasis desde los 18 años, es algo a lo que me enfrento día a día ya que trabajo con mi cuerpo”.

“Tengo psoriasis desde los 18 años, es algo a lo que me enfrento día a día ya que trabajo con mi cuerpo”. Copito.

-¿De dónde sos?

-Nací en Mar del Plata, pero a los cuatro cuatro años me fui a vivir a Acebal junto con mi mamá, mi papá y mi hermano. Es un pueblo de 5.000 habitaciones situado a 40 minutos de Rosario, y actualmente me encuentro en proceso de mudanza a Buenos Aires.

Aldana Copito Schivalocchi. (Foto: @schivalocchi_aldana)

-¿Tenés una rutina de ejercitación?

-Soy toda natural, no uso ni ácido hialurónico, jaja. Pero me entreno de lunes a viernes. Además, me considero muy hábil en la cocina, te hago un súper plato con lo que encuentre en la heladera y seguramente sea saludable.

-¿Sos una buscavida?

-Mis amigos me dicen que soy camaleónica porque me adapto a toda situación o exposición. Lo que no sé hacer se busca en internet o se aprende mirando. Me considero buscavida desde muy chica, y eso me llevó a donde estoy hoy, además del apoyo de mis papás.

“Lo que no sé hacer se busca en internet o se aprende mirando. Me considero busca vida desde muy chica, y eso me llevó a donde estoy hoy” Copito.

Aldana Copito Schivalocchi. (Foto: @schivalocchi_aldana)

-¿Vivir en el exterior te hizo madurar más rápido?

-En octubre de 2022 me mudé a Playa del Carmen donde estuve hasta abril, ahí partí para Lima, Perú donde me quedé hasta junio del 2024, volví a casa y en septiembre viaje a Madrid, donde trabajé un mes. Iba a quedarme a vivir.

Aldana Copito Schivalocchi. (Foto: @schivalocchi_aldana)

-¿Por qué volviste entonces?

-Mi corazón decidió que ya tocaba estar un rato en el país. Noviembre y diciembre fueron meses de muchos kilómetros recorridos yendo y viviendo de Acebal a Buenos Aires trabajando en lo mío. Estuve en Pinamar dos meses y cuando volví participé del casting para The Balls!

Aldana Copito Schivalocchi. (Foto: @schivalocchi_aldana)

-¿Así fue que te mudaste sola a capital?

-A los días estaba confirmada y de represente me encontré viviendo en la capital del país con tres shorts y dos tops, hasta en una pausa logré volver a mi pueblo y recargar la valija.

Aldana Copito Schivalocchi. (Foto: @schivalocchi_aldana)

-¿Viajabas mucho por trabajo?

-Mi trabajo me llevó a lugares inéditos como hacer publicidades en helicópteros. Cuando destaco y agradezco el apoyo de mi familia es por que ellos son quienes hacían los sacrificios de llevarme a los castings o pagarme los estudios de modelo, o estar horas en backstage conmigo para no dejarme sola, acomodar sus tiempos y trabajos para llevarme de Acebal a Rosario.

“Mi trabajo me llevó a lugares inéditos como hacer publicidades en helicópteros”. Copito.

Aldana Copito Schivalocchi. (Foto: @schivalocchi_aldana)

-¿Ya habías incursionado en los medios?

-Sí. Estudié seis meses de arquitectura, pero la dejé por que ya con 17 años trabajaba en la TV como notera y panelista de Moda Online, en Telefe Rosario, con Oscar Fernández Fini. No podía con todo así que opté por elegir la que hoy en día es mi carrera que es el modelaje.

Aldana Copito Schivalocchi. (Foto: @schivalocchi_aldana)

-¿Qué comidas recomendás de los lugares donde estuviste?

-Como bien se sabe mundialmente, Perú tiene una de las mejores gastronomías, extraño seguido sus platos como el ceviche, el sushi Nikkei o una rica limonada de maracuyá. Y antes que unos tacos mexicanos prefiero nuestro asado argentino. Ah, y es imposible negarse a una tapas en Madrid en sus terrazas por la gran vía.

Copito y Pampa se divierten en el backstage de The Balls!