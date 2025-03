A tres días del escándalo en el Chateau Libertador entre Mauro Icardi y Wanda Nara, el abogado Mauricio D’Alessandro analizó el comportamiento del futbolista con sus hijas cuando fue a buscarlas para revincularse, luego de 60 días sin verse.

El letrado analizó las imágenes en las que se lo vio a Icardi con las menores, en medio de gritos y llantos desconsolados de las niñas. Incluso de la propia Wanda. Y expresó en A la Barbarossa: “Payarola (Nicolás, letrado de Nara) está enfrentado con una de las abogadas de Icardi. Y se escuchaba a la mujer de este abogado decir ‘por favor, no te vas a llevar a las chicas. No lo hagas brutalmente’”.

En ese marco, D’Alessandro se refirió a la conducta de Mauro y fue polémica su frase: “Yo no lo vi tan violento a Icardi. Lo vi más tonto que violento”. En la misma, el abogado no desestimó que Icardi haya obrado de mala manera y lo calificó con un inapropiado término.

POR QUÉ LA JUSTICIA PIDIÓ QUE LA CHINA SUÁREZ NO ESTÉ EN LA REVINCULACIÓN DE ICARDI CON SUS HIJAS

Mauricio D’Alessandro también explicó en el programa de Georgina Barbarossa por qué el juez pidió que la China Suárez, actual pareja de Mauro Icardi, no esté presente ni en contacto con las menores en el proceso de revinculación.

“La resolución de juzgado fue expresa. El juez le dijo, creo que sensatamente, que se tenía que revincular. Hacía dos meses que no veía a las chicas”, dijo el abogado.

“Entonces, el juez le dice ‘es sensato que no esté Eugenia. Espere esto 15 días. Revincúlese bien con sus hijas. Después haga lo que quiera’. No es que el juez dijo ‘con la China no, con L-Gante, no’. Dijo ‘solo presencia biológica’”, concluyó.

