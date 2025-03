En medio del estallido mediático que despertó el escándalo que protagonizó Mauro Icardi el viernes pasado al presentarse en el Chateau Libertador donde vive su ex, Wanda Nara, comenzaron a surgir varias hipótesis sobre por qué estaba vendada la empresaria.

Y si bien se dieron a conocer varias versiones, Rodrigo Lussich dio a conocer la información que le llegó al aire mientras estaba en Intrusos: “Me confirman, esto no es cuestionable per se, digo, es un dato de la realidad, que Wanda se había hecho, a propósito de que no iba a estar con sus hijas unos días, una liposucción en abdomen y en brazos”, expresó conductor en vivo, en referencia a que estaba estipulado que las nenas estén con su papá por los próximos 15 días.

Y cerró: “Estaba toda vendada y fajada absolutamente por la liposucción de abdomen, que es muy doloroso del posoperatorio, y también aquí, en lo que se llama ‘los colgajos’ de los brazos”.

Foto: Instagram (@wanda_nara)

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

CON QUIÉN PASÓ MAURO ICARDI TODO EL FIN DE SEMANA, SEPARADO DE CHINA SUÁREZ

Lejos de pasar por alto todo el escándalo que despertó la presencia de Mauro Icardi en el Chateau Libertador, donde vive Wanda Nara, el pasado viernes (cuando debía retirar a sus hijas para que pasaran 15 días con él), Yanina Latorre reveló cómo repercutió este conflicto en el futbolista.

“Mauro estuvo todo el fin de semana deprimido con un amigo”, reveló la panelista de LAM en un posteo que compartió en Instagram Stories, dando detalles del estado anímico de Icardi en las últimas horas.

Según había revelado Nicolás Payarola (el abogado de la empresaria) en Mujeres Argentinas, el deportista se habría enfurecido al conocer la resolución que dictaminó la justicia, que impide a Eugenia “la China” Suárez estar presente cuando Icardi esté con sus nenas.

Foto: Captura de Instagram Stories (@yanilatorre) Por: Fabiana Lopez

“Creo que eso no debe haber generado una sensación de tranquilidad para Mauro. Probablemente, yo no sea la persona correcta para decir esto, pero nosotros sistemáticamente hace cuatro meses venimos afirmando que es una persona de la que se esperan estas conductas que el viernes se dieron”, había dicho el letrado en el programa de eltrece.