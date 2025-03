El viernes por la noche todo fue escándalo para Mauro Icardi, Wanda Nara y, si bien no estaba presente, también habría sido así para la China Suárez. Yanina Latorre reveló desde las historias de su cuenta oficial de Instagram información acerca de qué hacía la actriz mientras todo sucedía en el Chateau Libertador.

La panelista de LAM contó en sus redes sociales que la China Suárez habría estado esperando a Mauro Icardi y las nenas con un asado en la famosa “casa de los sueños” de Nordelta, a pesar de la resolución judicial, que dectaminaba que la actriz no podía estar mientras las menores estuvieran con el padre.

Yanina Latorre dio detalles del escándalo de Wanda Nara con Mauro Icardi en el Chateau y la China Suárez (Foto: Instagram/@yanilatorre).

“La China llamaba en medio del escándalo, no tiene paz. Parece que tenía un asado preparado, y lo llamaba... que alguien le avise que el defensor de menores dictaminó que no tenía que estar ella”, dijo la panelista sobre la ex de Benjamín Vicuña.

ASÍ SE IBA MAURO ICARDI CON ELBA MARCOVECCHIO DEL CHATEAU LIBERTADOR LA NOCHE DEL ESCÁNDALO

Tras el escándalo con Wanda Nara en el Chateau Libertador, a Mauro Icardi se lo vio retirarse del edificio en su auto, acompañado de su abogada Elba Marcovecchio pero sin sus hijas y desde Ciudad te mostramos las fotos.

Elba Marcovecchio y Mauro Icardi se retiraban del edificio Chateau Libertador (Foto: Movilpress).

