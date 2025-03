La carrera de Wanda Nara como conductora en Telefe parecía no tener techo ni freno, pero Paula Varela puso en duda la continuidad de la empresaria durante 2025.

“No hay lugar en la pantalla 2025 para Wanda Nara”, afirmó la periodista de Intrusos.

“Por dos motivos. Uno tiene que ver con que estaba pensado hacer Bake Off este año con ella. No estuvo en los planes hacer MasterChef este año, es un programa muy caro aparte”, continuó.

Ahí explicó: “Lo que se va a hacer es Gran Hermano hasta junio, julio y cuando termine empezará La Voz Argentina. Esas son las únicas apuestas del proyecto de este año de Telefe”.

“O sea que Wanda y su lugar con lo que ella pensaba que era Masterchef o Bake Off no hay lugar. Incluso los productores que trabajaban en estos proyectos ya fueron redistribuidos en el canal en otros proyectos”, enfatizó.

Wanda Nara. (Foto: @Wanda_Nara)

POR QUÉ NO QUIEREN A WANDA NARA EN TELEFE Y LA DUDA DE NETFLIX

“La otra razón que me dijeron es que también Wanda estaría freezada en el canal. Por ahora no quieren tenerla en la pantalla. Y no se va a hacer el reality por una cuestión de costos”, añadió

En cuanto al reality de parejas que hizo en Netflix junto a Darío Barassi, la panelista explicó: “Love is Blind se haría también a mitad de año, me dicen. Está publicado el casting y que en julio irían a grabar”.

Aunque la plataforma de streaming postergaría el lanzamiento para despegarse tanto de los escándalos de Wanda Nara como de la causa de violencia de género y tentativa de homicidio que Emily Ceco le inició a Santiago Martínez.