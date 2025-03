Este jueves se supo que Morena Rial, que había sido beneficiada con una “excarcelación extraordinaria” el 12 de febrero pasado tras pasar una semana detenida, tendría una orden de detención a su nombre pedida por el fiscal general adjunto de San Isidro Patricio Ferrari.

El funcionario le solicitó la titular del juzgado de Garantías n°3 de San Isidro, Andrea Rodríguez Mentasty, que la hija de Jorge Rial regrese inmediatamente a prisión por no haber cumplido con los requisitos que se le impusieron a cambio de su libertad.

Los requisitos que aceptó el juez Ricardo José Costa, del juzgado de Garantías N° 1 de San Isidro eran cuatro: la prohibición de salir del país, presentarse en sede judicial cada 15 días, fijar domicilio en lo de su hermana y realizar un tratamiento psicológico para “corregir sus desórdenes de comportamiento”.

POR QUÉ LA JUSTICIA PEDIRÍA NUEVAMENTE LA DETENCIÓN DE MORENA RIAL

Sin embargo, en DDM, Martín Candalaft señaló que Morena “tenía que presentarse cada 15 días ante la Justicia. No lo hizo. También tenía que iniciar un tratamiento, pero no lo inició”; y que por eso “la jueza está a punto de decidir si la detienen o no”.

Este anuncio ocurre luego de que se viralizaran fotografías de Morena Rial y su abogado en un conocido boliche porteño, y un video de la joven siendo bautizada en la religión umbanda, en un rito donde se produjo el sacrificio de un animal.

Casualmente, este miércoles en LAM señalaron que el sacrificio de un chivo responde a un ritual destinado a darle buenas energías en el ámbito de “la ley y el orden”, aunque el resultado no habría sido el deseado.

La hija de Jorge Rial preocupó a sus seguidores con una postal "complicada" en sus redes sociales .

QUÉ DIJO ALEJANDRO CIPOLLA SOBRE EL NUEVO PEDIDO DE DETENCIÓN DE MORENA RIAL

Minutos más tarde del anuncio de Candalaft, la producción de DDM inició una comunicación por Zoom con Alejandro Cipolla, el abogado de Morena que tuvo que dar un paso al costado en favor de Fernando Burlando, quien aseguró que la orden de detención nunca fue firmada por la jueza Mentasty.

“Hoy Morena se presentó ante la Justicia. Yo ayer vi el acuerdo, le hablé y le dije que vaya y que lleve el certificado médico porque está siendo atendida por una psiquiatra que le presente, una de las mejores del país”, dijo, aunque desde el Juzgado de Garantías N° 3 señalan que fue “fuera de término”, según el Clarín.

“Acaba de resolver otra cosa la jueza”, dijo Cipolla, y explicó que la magistrada le informó al fiscal “que Morena cumplió con las obligaciones y que debe expedirse nuevamente”.

