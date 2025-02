Florencia Peña, quien estuvo como invitada al programa Azzaro al Horno de Flavio Azzaro, sorprendió al hablar de Carlos Tévez. La actriz reconoció la trayectoria del jugador, pero no dudó en compartir su opinión sobre la persona en la que considera que se convirtió.

“Me parece que se olvidó un poco de dónde vino”, expresó, dejando en claro su distanciamiento de la imagen que tenía de él.

“Ya no me gusta en quién se convirtió”, agregó Flor durante su intervención en el programa. Aunque destacó que siempre lo admiró por su carrera, afirmó que hoy no ve en Tévez los mismos valores que antes. “Para mí, el Tévez de antes era otro”, dijo la actriz, desilusionada.

Flor apuntó contra Tévez y también criticó a los futbolistas que no se involucran políticamente. Foto: Azzaro al horno

Además, señaló que le gustan los futbolistas que, a pesar de su fama, no pierden el contacto con sus orígenes y mantienen los ideales que los hicieron grandes. “Los futbolistas tienen una responsabilidad con los más chicos”, sentenció.

LAS CRÍTICAS DE FLORENCIA PEÑA A LA POSTURA DE LOS FUTBOLISTAS EN LA POLÍTICA

Florencia Peña también aprovechó la oportunidad para cuestionar la actitud de muchos futbolistas en relación con la política en Argentina. Criticó la postura de aquellos que evitan posicionarse, indicando que muchos prefieren mantenerse neutrales en lugar de comprometerse con causas sociales.

“Los futbolistas tienen una gran influencia sobre las nuevas generaciones”, explicó. También, remarcó que es necesario que se involucren más en temas políticos y sociales.

Además, cuestionó a los jugadores que, desde su lugar en Europa, opinan sobre la realidad argentina sin conocer realmente las dificultades del país, lo cual consideró una contradicción.