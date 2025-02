La muerte de Atilio Veronelli a los 65 años llenó de dolor a la farándula local y también a los miles de espectadores que se rieron con sus ocurrencias a lo largo de sus más de 40 años de carrera, y que hoy se preguntan qué le provocó su trágico final.

En Implacables, Susana Roccasalvo repasó la última entrevista que el humorista y director teatral le brindó en su estudio el 29 de septiembre de 2024 y se centró en un comentario que el actor hizo sobre su salud. “Estoy como puedo”, se lo escucha decir en la grabación.

“Por dentro se supone que estoy hecho pelota, pero yo no le doy bola a eso”, dijo, aunque reconoció que cumplía con el tratamiento que le habían indicado. “Yo tomo todas las pastillitas que me dieron, una detrás de la otra”, sentenció.

Atilio Veronelli (Foto: Instagram @atilioveronelliok)

QUÉ DIJO ATILIO VEREONELLI SOBRE SUS PROBLEMAS DE SALUD ALGUNOS MESES ANTES DE SU MUERTE

“Pero hay dos cosas que yo no asumo: mi estado de salud y mi edad”, agregó. “Yo sigo pensando que tengo unos 15 o 20 años con toda la furia. Y lo tengo que pensar cuando me preguntan ‘¿qué edad tenés?’. No me sale 64 ni en pe…”, confesó.

“No me puedo imaginar que llegué”, agregó, y entonces Daniel Gómez Rinaldi intervino si eso es debido a que se siente “activo”. “No, es que mi cabeza no admite que yo pueda tener más de 50 años”, explicó.

“No tenemos muy claro de qué falleció”, reconoció Susana Roccasalvo al terminar el clip. “Suponemos que, por los stents que tenía, que debió haber sido algo del corazón, así que en unas horas tendremos novedades”, agregó la conductora.

Atilio Veronelli en el casamiento de Nazarena Vélez. (Foto: Jennifer Rubio)

