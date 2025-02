Este domingo Shakira publicó una sentida disculpa en sus redes sociales a raíz de haber cancelado un recital que tenía pautado en Perú, y que tuvo que suspender a raíz de un tremendo dolor que la obligó a internarse, y el consejo de los médicos que la atendieron.

Desde la clínica donde fue internada a raíz de este mal que la aqueja, la colombiana anunció la impactante noticia en la tarde del domingo a través de sus historias de Instagram, y se disculpó con los miles de fanáticos que la esperaban.

la gira mundial Las Mujeres Ya No Lloran, la primera que emprende Shakira en muchos años, comenzó la semana pasada en Brasil y llegó este fin de semana a Perú, pero la cantante señaló que sus médicos le prohibieron presentarse y por eso hizo el posteo desde la clínica donde estaba internada.

Shakira en concierto (Foto: Instagram @Shakira)

QUÉ DICE EL POSTEO CON EL QUE SHAKIRA SUSPENDIÓ UN SHOW EN PERÚ DESDE LA CLÍNICA DONDE LA INTERNARON

“Lamento informarles que anoche tuve que acudir a urgencias por un cuadro abdominal y me encuentro hospitalizada en este momento. Los médicos que me atienden me han comunicado que no me encuentro en condiciones de presentar un concierto esta noche”, escribió Shakira.

“Estoy muy triste de no poder subir al escenario el día de hoy. He estado con una gran emoción e ilusión para reencontrarme con mi querido público peruano. Espero mañana estar mejor, y que me den de alta cuanto antes para poder presentarles el espectáculo que he preparado para todos ustedes”, agregó la cantante.

“Mi plan es realizar este show en cuanto sea posible. Mi equipo y el promotor ya están trabajando en una nueva fecha para comunicarles. Gracias por su comprensión, los quiero mucho”, cerró la cantante, que firmó “Shak”.

El posteo de Shakira desde la clínica donde la internaron (Foto: Instagram @Shakira)

