Gerard Piqué finalmente habló sobre su polémica separación de Shakira en una reciente entrevista con CNN, tras más de dos años de especulaciones y canciones de la cantante que parecían estar inspiradas en la ruptura.

Aunque Piqué evitó ahondar en detalles sobre su relación con Clara Chía Marti, es sabido que la joven jugó un papel central en el escándalo de su separación. A pesar de las controversias, la pareja sigue junta.

En junio de 2022 Shakira y Gerard Piqué anunciaron a través de un comunicado que se separaban, tras casi 12 años de relación y dos hijos en común.

Otros tiempos: Shakira y Gerard Piqué.

QUÉ DIJO GERARD PIQUÉ SOBRE SU SEPARACIÓN DE SHAKIRA

“Yo siempre he estado muy tranquilo. Sé en el mundo en el que vivimos. Sé que a todo el mundo le gusta opinar y tener su punto de vista de las cosas. Los medios de comunicación controláis un mensaje y, en líneas generales, cada uno dice lo que quiere vender”, dijo Gerard.

Clara Chía Martí y Gerard Piqué. Foto: Instagram

“La verdad o lo que pasa o sucede no está contando de la manera que ha sido. Esto no lo puedo controlar. Siempre he creído que lo mejor es que al final esté rodeado de los míos, de mi familia, mis amigos, de las personas que de verdad te conocen. Ellos saben cómo eres y lo que haces y eso me da mucha tranquilidad”, añadió.

Gerard Piqué con Sasha y Milan el día que se retiró del fútbol.

“Estoy feliz. Me lo paso muy bien y me siento un privilegiado. La vida que he tenido, poder jugar en el club de mi vida durante más de 20 años, unos hijos maravillosos, una familia increíble, unos amigos de toda la vida, los del colegio... Y, a partir de ahí, crear cosas como la Kings League, veremos qué me depara el futuro y disfrutar de la vida, que al final esto dura dos días y tenemos que disfrutarla”, cerró.

ASÍ ANUNCIABAN SHAKIRA Y GERARD PIQUÉ EL ACUERDO SOBRE SUS HIJOS

“Barcelona, 8 de noviembre de 2022.

Queremos comunicar que hemos firmado un acuerdo que garantiza el bienestar de nuestros hijos y que se ratificará en el juzgado, como parte de un trámite meramente formal.

Shakira y Piqué decidieron que sus hijos vivieran con su madre en Miami.

Nuestro único objetivo es aportarles la mayor seguridad y protección, y confiamos en que se respete su intimidad.

Agradecemos el interés mostrado y esperamos que los niños puedan continuar con sus vidas con la privacidad necesaria, en un entorno seguro y tranquilo.

Shakira y Gerard”

