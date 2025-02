Morena Rial, ahora representada por Fernando Burlando, está esperanzada con la posibilidad de recuperar su libertad los próximos días.

En este contexto, desde su detención en San Isidro, escribió una carta abierta que Luis Ventura leyó en A la tarde. En la misma, hizo una firme promesa en caso de superar este conflicto legal a su favor.

Morena sigue detenida en San Isidro.

“Lo más importante para mí son mis hijos. Solo espero estar lo más pronto cerca de Amadeo y Francesco porque los extraño mucho. Cada día que pasa se me rompe el corazón de estar lejos de ellos. Quiero comunicarle a la prensa que me están dando ya por culpable sin que la Justicia me haya condenado: primero lo tienen que demostrar para poder así juzgarme. Que lo demuestren”, sentenció.

LA PROMESA DE MORENA RIAL EN CASO DE RECUPERAR SU LIBERTAD

Morena Rial prometió que si recupera su libertad contará públicamente su historia de principio a fin.

“Respecto de que Alejandro (Cipolla) se vaya, no se debe a que sea mal abogado y que me esté perjudicando, sino que hay otros motivos que más adelante informaré. Pero Alejandro es alguien que yo amo y eso no va a cambiar. Cuando esté en libertad contaré mi situación”, sentenció.