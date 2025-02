A los participantes de Gran Hermano no se les escapa nada. Tras el explosivo ingreso de Lucía “Luchi” Patrone, la joven se manifestó molesta porque el conductor dio un importante dato de su vida privada que prefería, por el momento, mantener en la intimidad.

Del Moro les contó a los jugadores de GH que Luchi tenía una pareja famosa y ese dato quedó resonando en la cabeza de Chiara, Brian y Luca, quienes indagaron a Lucía sobre el tema.

EL DATO QUE FILTRÓ SANTIAGO DEL MORO A LOS PARTICIPANTE DE GRAN HERMANO

Brian: -Santiago dijo lo del novio de ella (Lucía).

Chiara: -Santi del Moro dijo que era re famoso.

Luca: -Si no lo querías decir, Santi la mandó al muere.

Lucía: -Literal.

Chiara: -Afuera se debe saber.

Lucía: -Afuera no me importa. Yo acá prefiero no decirlo por cosa mía.

Luca: -Para que no te rompan las bolas.

Lucía: -Claro.

Chiara: -¿Pero es de la farándula?

Lucía: -Normal... Además, me da paja porque después ustedes flashean que yo tengo banca porque él es conocido. Yo acá vengo por mí, no por ser “novia de...”. Prefiero que no sepan y jugar a mi manera y ser yo como quiero ser acá.

Chiara: -igual, te vas a tener que acostumbrar porque afuera va a haber gente que lo va a decir.

LOS PARTICIPANTES DE GRAN HERMANO YA SABEN QUIÉN ES EL FAMOSO NOVIO DE LUCÍA PATRONE

Pese al intento de Luchi de que no se filtre adentro de la casa que está de novia con Lauty Gram, Chiara revisó sus pertenencias, le encontró una foto con el cantante y lo divulgó por todos lados.

Cuando el chisme llegó a la protagonista, Lucía Patrone lo confirmó.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.