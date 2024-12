A casi nueve años de la separación de Pampita y Benjamín Vicuña y del explosivo escándalo con la China Suárez en el motorhome del film de El hilo rojo, la irrupción en los medios de fuertes audios retro de la actriz hablando de la modelo generaron polémica.

En uno de los audios, la China acusó a Pampita de hacerle macumbas con la ayuda de su madre, Thania Dos Santos, versión que hasta el día de la fecha no había sonado mediáticamente.

QUÉ DIJO CHINA SUÁREZ SOBRE LAS SUPUESTAS MACUMBAS DE PAMPITA

“Ella no le conoce la cara todavía a Magnolia. Benja es demasiado bueno y naif, como que cree mucho en las personas, y yo no”.

“Benja me dijo que a Pampita le dijo que del colegio le pedían una foto de todos los hermanitos, y me pidió una de Magnolia para agregarla. Pero le dije que ni se le ocurra mandarla”

“¿Mirá si a esta mina le va a importar? No es una mina buena, que tiene buenos sentimientos. Le chupa un huevo. Quiere la foto y la va a ojear, porque a mí ella y su mamá me hicieron más macumbas que no sé qué”, expresó la China Suárez en uno de los picantes audios que A la tarde, programa que conduce Karina Mazzocco, difundió.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.