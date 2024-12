Si bien estamos acostumbrados a que Nati Jota nos relate en primera persona sus desamores, actualmente, estaría viviendo una feliz etapa a nivel sentimental.

Según Juan Etchegoyen, la conductora de Olga estaría saliendo con Santiago Sosa, futbolista de Racing, con quien desde hace varias semanas le habría dado rienda suelta al romance.

Nati estaría saliendo con Santiago.

“Se conocieron hace pocos días en otro país y a mí me cuentan que están disfrutando de esos primeros momentos. No sé si lo van a blanquear, a mí me encantan juntos. Me dicen que nació una linda historia de amor”, contó el periodista en Mitre Live.

ASÍ NACIÓ EL AMOR ENTRE NATI JOTA Y SANTIAGO SOSA

Juan Etchegoyen reveló cómo habría nacido el amor entre Nati Jota y Santiago Sosa.

“Se conocieron cuando Nati viajó a Paraguay a ver la final de la Copa Sudamericana. Coincidieron, se empezaron a seguir por las redes sociales, alguien me dijo que hubo encuentros ya en Buenos Aires y están meta charla...”.

“Cuando pregunté al entorno de Nati por esto, primero los noté sorprendidos porque tardaron en responder. Me dijeron que apenas se conocen, me confirmaron todo lo que te cuento. Veremos si se blanquea, viva el amor”, cerró el periodista.