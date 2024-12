Al día siguiente del debut de Gran Hermano 2024, Juliana “Furia” Scaglione aclaró los tantos cara a cara con Ángel de Brito. El conductor había contado en su red social que la ex GH 2023 se había ido de la gala enojada por falta de protagonismo.

Frontal y sin vueltas, Furia negó la versión y reveló el verdadero motivo por el cual se retiró del primer programa de Gran Hermano antes de que termine.

POR QUÉ FURIA SE FUE DE LA PRIMERA GALA DE GRAN HERMANO 2024

Ángel de Brito: -¿Por qué sos Personaje del Año?

Furia: -Creo que porque no fui planta y porque generé cosas en la gente. Eso es un premio, al final.

Ángel: -¿Qué te pareció GH ayer?

Furia: -De esto quería hablar, porque tuiteaste algo medio raro…

Ángel: -Te ningunearon.

Furia: -No, no, para nada. Me invitaron...

Ángel: -Sí, Del Moro dijo de lejos dijo “Juliana...”.

Furia: -No, nos nombró a todos. Fue una invitación cortés, pero el foco eran los nuevos participantes. Y lo tenemos que tener recontra claro. Yo lo entiendo de esa manera.

Ángel: -¿Te fuiste enojada?

Furia: -No, para nada. Me fui antes porque no aguantaba más los zapatos que tenía puesto.

Ángel: -¿No estabas sentada?

Furia: -Nos parábamos. Íbamos y veníamos.

