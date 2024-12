A tan solo 48 horas del debut de la nueva temporada de Gran Hermano, Julieta Poggio habló con LAM de Martina Medina, joven a la que el público acusó de querer imitarla adentro de la casa, al menos en su forma de ser, porque el juego y las estrategias recién empezaron.

Lejos de tomar a mal las comparaciones o la posibilidad de que Martina la tenga como referente, la ex GH 2022 se manifestó halagada.

QUÉ DIJO JULIETA POGGIO DE MARTINA DE GRAN HERMANO 2024

Ximena Capristo: -¿Qué opinás de Martina? Todos dicen que es igual a vos, que te quiere imitar. Es un poco parecida.

Marcela Feudale: -Es muy parecida. Sí. Mucho.

Julieta Poggio: -La gente tiene grabado a fuego lo que fue nuestro Gran Hermano y siento que siempre quieren tener ahí una comparación. “Este es Alfa, esta es Juli, este es Marcos”. No sueltan.

Marixa Balli: -Pero ¿no sentiste que te imita un poco?

Julieta Poggio: -Puede ser. Yo siento que mi edición fue muy genuina porque hacía diez años que no se hacía GH. Nosotros no teníamos ni idea lo que garpaba, lo que era cancelable, el shippeo. Ahora están más pillos, luego de dos temporadas en las que pudieron ver lo que garpa, lo que a la gente le gusta. Entonces, capaz que toman algunos de esos juegos. Pero la gente no lo toma tan real.

Matilda Blanco: -Puede ser que te imite. Realmente, te convertiste en un referente.

Julieta Poggio: -Gracias. No me molesta que me imiten. Lo tomo como un halago. Yo la admiro mucho a Emilia Mernes y le copio los looks. Es así.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.