El ingreso de Jenifer Lauría (31) a Gran Hermano 2024 fue una verdadera sorpresa para Ricardo Centurión, y fue su familia la que hizo notar el enojo del exmediocampista de Racing, Boca y San Lorenzo.

“¿Esto es real? Muda. Si no lo nombraba a mi tío, no entraba”, arrancó la sobrina del Wachiturro.

De hecho, hubo una dura publicación de un perfil tributo a Melody Pasini, la expareja de Centurión que murió en 2020: “Ya que te gustó exponerte, ojalá salga a la luz tanta mier... que hiciste, que de copada no tenés nada”, escribieron en ese perfil.

Los posteos de la familia de Ricardo Centurión contra Jenifer Lauría. (Foto: @PilarTelechea_)

Jenifer es madre de Emma, la nena fruto de su relación con el futbolista.

Pese a eso, su excuñada fue al hueso para defender a su hermano: “Ya saben a quien tienen que votar para que se vaya”.

QUÉ DIJO JENIFER LAURÍA SOBRE RICARDO CENTURIÓN

“Me separé porque me cansé de que me meta los cuernos, me hizo sufrir un montón, estaba súper enamorada de él, enamorada de verdad, no estaba con él por la fama, siempre mantuve el perfil bajo, nunca me interesó”, expresó la empleada del sindicato de camioneros.

Entonces continuó: “Nos pusimos de novios, quedé embarazada, vivíamos juntos y ahí arrancamos los problemas”.

En referencia a los problemas de adicciones de Ricardo Centurión, quien en varias ocasiones habló sobre cuánto le costaba la vida, Jenifer Lauría cerró: “Era una persona normal, todo color de rosa, pero al tercer mes de embarazo mi vida se convirtió un infierno, viví un infierno de verdad”, se lamentó.