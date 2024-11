Finalmente, se estrenó el último capítulo de “Love is Blind”, el programa conducido por Darío Barassi y Wanda Nara para Netflix, en el que Ezequiel y Julieta se volvieron una de las parejas más queridas por los televidentes.

Es importante remarcar que Eze y Juli llegaron a la instancia final del experimento y se casaron ante la mirada atenta de sus seres queridos. Y si bien al poco tiempo decidieron no continuar como marido y mujer, se hicieron amigos inseparables.

Juli y Eze en el reencuentro de las parejas.

“Esta experiencia nunca hubiese sido igual sin vos, la persona que me hizo reír hasta casi morir en varias oportunidades. Mi compañero de películas, series y exceso de comida a la madrugada. Y aunque no estemos juntos, me demostrás lo incondicional que sos. Ya te dije ‘te amo’ en el casamiento, con eso tirá tres años más”, le dijo Juli en Instagram, divertida.

Juli le dedicó un dulce mensaje a Eze.

LA CARIÑOSA RESPUESTA DE EZEQUIEL A JULIETA

Ezequiel le respondió con ternura a Juli, su exesposa.

“No me alcanzan las palabras para decirte lo feliz que estoy de haber transitado todo este camino con vos, más allá de que quizás no funcionamos como marido y mujer, siempre vas a ser mi persona favorita y yo tu lugar seguro...”.

“Siempre a tu lado bancando pase lo que pase... Gracias a todos por los mensajes hermosos que nos llegan, siempre nos enviábamos con Juli cada comentario lindo de ustedes y nos llenaba el pecho de felicidad”, sentenció, con dulzura.